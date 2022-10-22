中華企業射箭聯賽總冠軍賽於22日在國體大射箭場正面交鋒，本戰將由新北凱撒面對到寒舍集團，首點女單靠著雷千瑩的穩定表現以7比3拿下勝利，第二點女團靠隋昀瑾的關門十分箭以6比2擊敗寒舍，混雙雷千瑩、戴宇軒兩人力抗強風以6比2擊敗寒舍，最後一點男單寒舍魏均珩永不言棄以6比4拿下本日唯一一點勝利，最後由新北凱撒23比13大勝寒舍集團。

首點女單新北凱撒老將雷千瑩發揮老將經驗以7比3擊敗寒舍集團林佳恩笑納本點勝利，雖然一度因為大風吹亂了兩位選手節奏，但雷千瑩迅速調整動作，表現再度回穩，連拿4分拿走勝利。

第二點女團新北凱撒以6比2擊敗寒舍集團，新北凱撒三位選手各有貢獻，賽中呂岱凌、詹紫媚平手時各射出一支十分箭助隊拿下優勢，隋昀瑾以關鍵十分箭大心臟成功關門，拒絕寒舍集團拉長戰線！第三點混雙新北凱撒以6比2擊敗寒舍，寒舍不敵凱撒雷千瑩、戴宇軒兩人合力射出38分高分，寒舍只能將勝利拱手讓出。

第四點男單凱撒離本戰勝利僅有一步之差，然而寒舍一哥「阿魏」拒絕本戰全敗，上演「讓4追6」的瘋狂表現，更在最後關鍵一輪連續射出3支十分箭，送給凱撒今日唯一一點敗場，可惜魏均珩的瘋狂戲碼已無力回天，因總積分來到了23比13，本戰提前結束，最後讓新北凱撒笑納本場勝利。

賽後新北凱撒教練徐梓益表示，「今天的風有影響到選手，但也對選手們喊話說慢下來專心射，時間快到就趕緊射出去，有射出的箭才算是有效的箭。」本日表現穩定的雷千瑩也表示：「無論是冠軍賽、例行賽、挑戰賽凱撒都會全力以赴，只為爭奪那最後的榮耀！」