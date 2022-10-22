人氣網紅「肝連妹」（周苗苗）是JKF女郎之一，素人時期在火鍋店上班倩影被拍下，分享到臉書後爆紅，標緻臉蛋加上34E超兇上圍，也讓她被網友封「台版三上悠亞」；肝連妹最近和一群正妹好友替泥妮學姊慶生，她特地模仿壽星之前被綑綁豪乳的裝扮，神還原讓全場笑翻，沒想到遭本尊朝她胸部賞巴掌。
肝連妹昨（22）日在IG分享與好姊妹們聚會，要為泥泥學姊慶生，她還特地準備生日驚喜，Cosplay泥泥學姊先前被綑綁的「超兇裝扮」；影片中肝連妹穿了同一件上衣，上身一樣用繩子綑綁著，傲人E罩杯快撐爆衣服，相當火辣養眼。
沒想到泥泥學姊一到現場看到肝連妹的裝扮，直接上前朝她的胸部賞巴掌，在擺出拿她們沒轍的樣子，現場其他正妹好友們都快笑翻；肝連妹還在IG表示，「cosplay我最有心吧？模仿的淋漓盡致」，最後還調皮地標記泥泥學姊，而泥泥學姊也哭笑不得地說，「打得好爽」。
大票粉絲看到這段襲胸影片都大飽眼福，紛紛笑說，「我也想打」、「旁邊那桌：好想一起玩」、「那個巴掌太凶狠，讓人羨慕啊」、「好羨慕那手手」、「今日我最像」、「直接被打，笑死」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。