人氣網紅「肝連妹」（周苗苗）是JKF女郎之一，素人時期在火鍋店上班倩影被拍下，分享到臉書後爆紅，標緻臉蛋加上34E超兇上圍，也讓她被網友封「台版三上悠亞」；肝連妹最近和一群正妹好友替泥妮學姊慶生，她特地模仿壽星之前被綑綁豪乳的裝扮，神還原讓全場笑翻，沒想到遭本尊朝她胸部賞巴掌。

肝連妹昨（22）日在IG分享與好姊妹們聚會，要為泥泥學姊慶生，她還特地準備生日驚喜，Cosplay泥泥學姊先前被綑綁的「超兇裝扮」；影片中肝連妹穿了同一件上衣，上身一樣用繩子綑綁著，傲人E罩杯快撐爆衣服，相當火辣養眼。

肝連妹神還原泥妮學姊裝扮。（圖／摘自肝連妹IG）

沒想到泥泥學姊一到現場看到肝連妹的裝扮，直接上前朝她的胸部賞巴掌，在擺出拿她們沒轍的樣子，現場其他正妹好友們都快笑翻；肝連妹還在IG表示，「cosplay我最有心吧？模仿的淋漓盡致」，最後還調皮地標記泥泥學姊，而泥泥學姊也哭笑不得地說，「打得好爽」。

大票粉絲看到這段襲胸影片都大飽眼福，紛紛笑說，「我也想打」、「旁邊那桌：好想一起玩」、「那個巴掌太凶狠，讓人羨慕啊」、「好羨慕那手手」、「今日我最像」、「直接被打，笑死」。