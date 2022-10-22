為解決國內製造業缺工問題，於2010年10月1日實施製造業3K5級制，並在2013年採行Extra機制，允許業者得以負擔更高的聘僱成本，外加取得最多15％移工配額，但已有部分事業單位採用至最高級距並全額進用，因此，勞動部近日預告修正法規，將把再放寬至20％配額，但該級距就業安定費再增加2000元達1萬1000元，預估會新增2773名移工。

我國出生人口開始逐年降低，但據國家發展委員會推估2030年人力需求，在未來 10 年平均每年經濟成長率達3％，預估產業人力需求將續增至1303萬人，未來仍恐有40萬勞動力缺口。

勞動部近日預告修正「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」，擬把EXTRA制把核配比率放寬至20％，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，配合此次修正，預估水產加工及保藏業、船舶及浮動設施製造業、豆腐業等受惠，但若要採用此級距，就業安定費達1萬1000元，且總核配比率仍以40％為上限。

至於歡迎台商回流及離岸風電計畫原本就在既有的EXTRA制外可再外加最高15％的名額，蘇裕國說，如果適用上述2計畫，也可適用此次放寬，但仍受40％上限限制。

據統計，截至9月底為止，僅有376人轉任為中階技術人力，附加移工開放至20％後恐怕會轉換成中階技術人力成效，蘇裕國說，中階技術人力與移工從事的工作類型原本就不太相同，前者也需要一定的薪資、年資等條件，且若以基本工資聘用移工加上1萬1000元的就業安定費，就超過3萬6000元，甚至比起中階技術人力所需的薪資來的高，不認為會影響中階技術的成效。