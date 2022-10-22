警方在草叢中起獲被丟棄的安非他命1小包。（翻攝照片／林郁平）

北市萬華爆發1死4傷槍擊案後，市警局從20日起執行為期一周的「安城專案」，針對治安熱點進行大規模封路攔檢，掃蕩不法，保安警察大隊兩天內已查獲4起毒品案、2起公共危險及一起竊盜案件，成效卓著。

保大第一中隊21日凌晨1時許，在艋舺大道與西藏路口執行路檢時，發現巫姓男子駕駛車輛載莊姓友人經過時，神色詭異緊張，員警立即請巫男進入臨檢站接受檢查，巫男下車假意配合受檢，卻趁機將藏在身上毒品往道路旁中央分隔島草叢丟棄，旋即遭帶隊中隊長與警戒警力發現，當即大聲喝斥制止，並在草叢中起獲被丟棄的安非他命1小包，當場將巫男上銬逮捕。警方同時在莊姓乘客身上查獲海洛因1小包及安非他命3小包。全案訊後，依毒品罪嫌移送偵辦。

保大表示，警方針對黑幫聚合組織、堂口、營業、賴以維生、依附或圍事及易滋事場所與周邊聯外道路，規劃執行「安城專案」，實施路檢及查緝掃蕩作為，強力檢肅黑幫、非法槍械及毒品案件。保大員警配備新式裝備臂盾執勤，已查獲毒品案4件、公共危險案2件及竊盜案1件。

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