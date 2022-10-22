主場對陣金塊的賽前練習，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）按照慣例進行各種目眩神移的花式投籃，不到一個月將要開打的世界盃，柯瑞也秀了一手背後停球，接著再以招牌的三分出手不看框，完美讓球精準空心入網，在場觀眾歡呼聲不斷。

不只在場上打出具有觀賞性的球風，柯瑞連在賽前練習都能抓住場邊球迷的目光，他先是以練得出神入化的「Logo Shot」作為開場，再一步步前進到中距離進行投籃練習，最後使出看似胡亂出手的超高拋球，柯瑞連續7球空心命中，展現不可思議的投籃手感。

柯瑞的賽前熱身還沒結束，他再次命中三分球之後，隨後朝著底角不斷繞著圈圈，柯瑞用腳將球挑起再以背部停球，接著回到底角一陣把玩之後，柯瑞再大秀投三分球不看籃框這項招牌技藝，讓現場球迷大飽眼福。

等到比賽開打之後，柯瑞將賽前優異投籃手感複製到場上，他單場投進5顆三分球，攻下全場最高的34分，無奈對手金塊約基奇（Nikola Jokic）更狂，拿下26分、12籃板及10助攻的大三元成績單，率領金塊以128比123擊敗勇士。