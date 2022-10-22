民眾黨祕書長謝立功（右），力挺簡千翔進議會。（廖志晃攝）

汪清醫師（右二），強力推薦簡千翔。（廖志晃攝）

南投縣議員候選人簡千翔，擁有英國教育博士學位。（廖志晃攝）

南投縣議員候選人簡千翔，擁有英國雪菲爾大學教育博士學位，是全縣學歷最高的議員候選人，22日舉行競選總部成立大會，由高齡98歲的阿嬤，為他披掛綵帶並請託大家支持乖孫；簡千翔隨即表示「阿嬤，我不會讓妳和大家失望。」場景令人動容。

簡千翔參選南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉，應選10席）議員，總共有26人競逐，也是全縣競爭最激烈的超級戰區。

簡千翔競選總部成立大會在南投市中興新村舉行，包括立委許淑華、民眾黨祕書長謝立功、南投縣醫師公會榮譽理事長汪清，還有教育界、工商產業界及醫藥界代表都出席，並且為各後援會會長授旗。

謝立功表示，簡千翔非常優秀，而且有心為家鄉貢獻，目前只差3票，就是顧票、拉票和投票，希望大家團結一致，將簡千翔送進議會，監督縣政，為民喉舌。

簡千翔表示，他在英國學成歸國前，曾有機會到澳洲任教，但是他想念故鄉年邁的阿嬤和父母，毅然決定回到台灣，將他所學專長投入幼兒教育；也因為阿嬤，讓他看到老人長照的需求，因此創辦住宿型的長照機構，進而將兩者結合成為「老幼共學」，讓幼兒感受阿公阿嬤的慈愛，長輩體驗兒孫承歡膝下的天倫之樂。

簡千翔表示，未來希望在縣內國中、小學，推動雙語教育，讓南投的孩子不致因為城鄉差距，而影響外語學習；並且促成縣府開發低汙染產業園區，吸引年輕人返鄉就業，同時能夠照顧家中老少，健全家庭功能，減少社會問題。