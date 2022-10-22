九合一年底選舉近在咫尺，台北市長選戰呈現「三腳督」態勢，對此，東華大學施正鋒今（22）日就在臉書上大膽預言台北選戰結局，更表示「所謂『棄陳保黃』不是無稽之談、就是煙幕彈」，引發討論。

施正鋒今日在臉書上PO出一篇「鴨子划水的九合一選舉」的文章表示，距離年底的九合一選舉只有一個月餘，迄今選戰相當冷淡，週末的造勢場也不若往年熱絡。根據不同單位的民調結果顯示，執政的民進黨雖然可以維持南部的地盤，中、北部的選情並不樂觀。儘管新冠肺炎疫情看來稍有舒緩，只不過進入秋天以來，每天卻診人數居高不下、染疫往生者依然近百，而政府決意開放國門、放鬆管制，不免令人憂心是否會有新的一波上升趨勢。施正鋒表示「整體而言，這是鴨子划水的選戰，民進黨希望能透過執政優勢，驗收多年來從事拔樁、割喉的成果」。

施正鋒說，由於此番進行的是地方選舉，原本選民的投票意願會比總統、及立委選舉低落，然而，縣市長是全國大選的大樁腳，有意問鼎九五者必須先打通筋脈，不管朝野、攻守都不敢輕忽。特別是對於執政黨來說，這是檢驗政績的期中選舉，挫敗儼然是民眾否定政策、及執行力的關鍵指標，破口可能導致黃河決堤、不可收拾，隨即而來的總統大選恐怕兵敗如山倒、政權拱手讓人。相對地對於在野黨而言，如何擴張現有的地盤，以地方包圍中央，當然是要努力把表面張力極大化。

施正鋒認為，照說朝中有人好辦事，民進黨應該可以好整以暇，然而，七月爆發桃園參選人林智堅論文抄襲，遍地開花，連沒有參選的部會首長、及立法委員都中槍，人品的檢驗打亂了選戰的步調，起碼的地方建設政見乏人問津。雖然民進黨全力撻伐民眾黨新竹市候選人高虹安的砲火不停，其他縣市已經漸進回歸既定打法，也就是進行傳統的地方勢力固樁，也就是打陸地的肉搏巷戰；相對地，在野黨苦於缺乏奧援，當然要突破封鎖、為大選練兵，尤其是柯文哲必須有立足之地。

施正鋒更預測，照目前的情勢看來，藍綠現任者大致上可以連任，苗栗、基隆、及澎湖的支持度伯仲之間，尚難逆料，剩下新竹、桃園、及台北比較有看頭。新竹選情相當詭異，高虹安立委轉戰市長，原本未被特別看好，卻因為民進黨強力打她的論文、公器私用、甚至人格特質，連參加北一女、補習都拿放大鏡來看，未免氣死閒人，認為全黨打一個小女生，讓她聲勢大漲、越戰越勇。至於桃園，張善政雖然領先，卻不能忽視鄭文燦兩任市長的廣結善緣，攸關是否接掌閣揆，當然要全力以赴。

而對於台北市選情，施正鋒表示，台北市的三腳督是正三角，民進黨的盤算是只要藍白之間沒有太大的差距，即使陳時中的仇恨值再高，就不會有棄保的空間；當下的策略是刻意忽視黃珊珊、拉抬蔣萬安，只要能固守基本盤，加上透過百工百業加持，低空飛過即可。因此，儘管政二代稍嫌生嫩，又有周玉蔻越俎代庖，民進黨似乎老神在在。國安局長陳明通神來一筆中共可能在2023年「以戰逼談」，料敵從寬、姑妄聽之，然而，「抗中保台」是否在地方選舉可以奏效、邊際效應是否降低，端賴選民是否買單。

最後施正鋒指出，大體看來，選民的投票行為不外看政黨認同、政見、及候選人的人格特質。近年來，民進黨的支持度持續降低，國民黨卻未能趁勢接收，倒是沒有強烈政黨認同者日增，而民眾黨雖然插旗國會，地方小雞能否立足還要看選民的青睞。蔡英文把停損點訂在台北市，可見對於桃園篤定、或新潮流須自行負責，所以，所謂「棄陳保黃」不是無稽之談、就是煙幕彈。