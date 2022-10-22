當火車離開三義車站的時候，所碰到的第一個景點就是所謂的十六份坡，這個位置是臺灣鐵路曲率半徑最小R300度，同時也是火車爬升坡最大的地方，爬升坡度約為千分之26，因此火車司機開到這個地方的時候，便是他駕駛技術的考驗，往往通不過考驗的，就會倒退，所以我們在三義街上經常看到火車倒退的景象。這個時候，必須從苗栗派一個火車頭。把他推到勝興車站。

因彎度大，在十六分灣坡，是火車司機同時可以從車頭可以看到火車尾的地點。若從高處看有如毛毛蟲，也就是攝影家最愛拍火車的地點。

進入一號隧道，此隧道是臺灣鐵路坡度最高並且也是彎度最灣的隧道，也是山線鐵路中經過兩次大地震，沒有垮掉，還是維持起造時磚砌的隧道，這可說是工程史上的奇跡。也就是傳說中勝興車站有有「矛與盾」的避邪鎮邪的設計才保住這個隧道的平安。

勝興車站的建築年齡，和中華民國一樣多歲111歲，是在大正元年(1912)完成的。在1908年，山線通車的時候，勝興車站只是一個火車交會列車的一個信號站。勝興車站南北兩端的坡度很大，因為當時火車的煞車系統的設計沒有很完善，一直不敢提供給客貨上下。一直過了30年，因為火車剎車技術的改善，才准許了客貨上下。

勝興車站是臺灣鐵路的最高點402.326公尺。當初在興建這個車站的時候，村民認為會破壞風水，會有邪靈出現，給地方帶來霉運。因此要求總督府必須妥善處理。總督府善意回應人民的要求，就在站體建築結構上設計的間給予「矛、盾」風水美學的及結構安全裝飾設計。尖茅就是鎮邪，盾牌就是辟邪，因此勝興車站自設站以來，經過1935年的關刀山大地震及1999年的921大地震，一切完好如初。就是因為這個正邪避邪的矛、盾的作用，以至於勝興車站及其鄰近的一號隧道，至今絲毫未損，屹立不搖。

作者為教育博士，國小校長退休

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