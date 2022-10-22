現年31歲的日本女星小林香菜，過去曾以偶像女團AKB48的身分出道，憑著甜美外表與青春氣息受到大批粉絲喜愛，2016年3月宣布畢業後便開始獨立發展，並推出個人性感寫真集，持續活躍於演藝圈中，直到2021年5月高調公開任職投資金融業的35歲富商男友後，7月她就宣布結婚並在今年初生下兒子，過著令人稱羨的貴婦生活。但沒想到近日卻爆出，她的富商老公因涉嫌詐騙而被當地警方逮捕。

據了解，日本前女團AKB48成員小林香菜在去年5月高調宣布與富商男友「白岩」熱戀，還對外宣稱男方擁有40億日幣（約新台幣8.6億元）的私人飛機及夏威夷別墅，財力相當豐厚。而兩人公開交往沒多久就在同年7月宣布結婚並懷孕，接著在今年3月產下寶貝兒子，令外界稱羨不已。

但根據日本媒體的報導，小林香菜現年35歲的老公白岩伸也，過去其實是一名證券公司員工，離開公司後在去年3月到10月這段時間，夥同另一名男子以投資名義，向居住在岡山的3名女性騙取8600萬日幣（約新台幣173萬元），而遭到當地警方逮捕，令眾人相當震驚。

事實上，小林香菜在過去也是爭議不斷，除了在她退團後自爆在8年內整形達到10次以上外，她在受訪時還透露，自己退出AKB48後曾與一名圈外男子發展姊弟戀，但男方卻無法接受她推出性感寫真集，兩人因此分手。沒想到如今結婚生子，老公卻是詐欺犯，讓眾人看了直搖頭。