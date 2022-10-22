墨西哥今天在U23世界盃棒球賽複賽最終戰以2比4不敵日本隊，中斷連續2屆打進冠軍戰紀錄，明天僅能與中華隊爭季軍，沒能達成奪冠目標總教練賈西亞（Jose Garcia）難掩失望，但他表示仍會全力以赴爭奪季軍。

墨西哥在第2屆U23世界盃奪冠，去年則是不敵委內瑞拉拿下亞軍，連3屆執掌U23墨西哥隊兵符的賈西亞原本目標也是要打進冠軍戰，但今天不敵日本後確定僅能打季軍。

賈西亞說：「大家當然非常不開心。我們知道我們是有可以進到決賽的實力，但沒有達成目標，雖然如此，明天的比賽我們還是會努力，拿下季軍。」

墨西哥昨天與中華隊打到延長賽第8局才以1分險勝，比賽中多次化解中華隊大好得分機會，賈西亞表示，賽前有觀看情蒐影片，知道中華隊會下許多戰術，「台灣是支很強的球隊，能贏球算是幸運。」

明天U23世界盃將來到最終日賽程，下午2點30分進行季軍戰，由中華隊再與墨西哥交手，冠軍戰則在晚間7點開打，由日本出戰韓國隊，日本將尋求隊史第2冠，已改寫隊史最佳成績的韓國則要挑戰隊史首冠。