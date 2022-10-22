身為國民黨籍資深黨員的高雄市三民區玉皇宮主委許文良，21日出席高雄市長陳其邁玉皇宮後援會，甚至擔任後援會會長一職；明顯偏藍的高雄市美濃區，22日上午19里的里長也全數出席陳其邁美濃區後援會，外界認為陳其邁成功獲得跨黨派支持。對此，高雄市長候選人柯志恩22日下午表示，里長出席並不代表被翻轉，許多里長私下透露是因為市府的資源才站上台，一切都要等選票開出來才知道，對於許文良的選擇也表示尊重。

陳其邁21日出席玉皇宮後援會成立時，一向「藍到出汁」的許文良到場致詞，表示「陳其邁所做的事情天宮知道，大家也都知道」，努力幫陳其邁催票，要大家支持陳其邁，許多區域里長也都到場，共有37位跨黨派里長出席。

22日上午陳其邁美濃區後援會成立，明顯偏藍的美濃區19里里長也全數到場，美濃區後援會會長張吉安誇讚陳其邁像魔術師一樣，2年的時間將高雄脫胎換骨。

對此，柯志恩22日下午出席高雄市議員陳美雅競選總部成立時表示，里長站出來不代表被翻轉，許多里長私下透露因為有市府的資源，所以被邀請出席時才會客氣地站上台，別因為這樣就視為被翻轉，這一切都得等11月26日選票開出來才知道，至於許文良前輩這次的選擇也表示尊重，過去許文良也幫助黨部以及許多藍營立委，可能他還來不及認識柯志恩，希望未來有機會能讓許文良好好認識。