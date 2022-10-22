金鐘57戲劇類星光大道今(22日)稍早在國父紀念館開幕，打頭陣的是昨晚被譽為星光第一美、今晚擔任戲劇類典禮主持人的曾寶儀，她一襲粉色低胸洋裝現身，下半身開岔到大腿，上下齊露，受訪時她虧今晚壓力最大的是被陳家逵訪問，爆料陳家逵先前形容她的衣著「很喜氣」，讓曾寶儀超傻眼。

今晚戲劇類星光大道主持人由楊小黎、陳家逵擔任主持人，昨晚沒得獎但以一襲端莊亮黃色禮服獲得「第一美」的曾寶儀則是今晚典禮主持人，稍早她第一個踏上紅毯，粉色禮服襯托了她甜美、穩重的氣質，被問到昨晚拿了紅毯第一美，今晚有沒有信心再度拿第一美？她說：「我之所以這麼隆重的準備服裝，我就想告訴大家金鐘獎真的很重要。」

曾寶儀衣著飄仙氣。（圖／陳俊吉攝）

曾寶儀說：「它是台灣戲劇界的最高殿堂，所以我一定要用最高規格面對今天的紅毯」，此時，陳家逵好奇問在準備主持工作中，什麼是最困難的挑戰？她笑說：「應該是要被入圍男配角的人（指陳家逵）訪問吧」，陳家逵則自首說，應該剛剛在準備過程中，他看到曾寶儀這身穿搭，忍不住說：「寶儀姐，妳這身好喜氣喔」，還補充說有吉祥感，讓曾寶儀哭笑不得。

曾寶儀接著說，今年台劇百花齊放，讓身為觀眾的她也覺得身心豐富，不管是《俗女養成記》、《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》，都讓她瞬間入戲，很期待今晚的頒獎結果，而陳家逵更像是台灣電視劇的公務員，不管轉到哪台都會看到他，也讓曾寶儀相當佩服。