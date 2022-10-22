此次競選連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁在臉書表示，抽籤只和老婆劉小姐一起去，選委會離縣長公館很近，所以就散步去抽籤。結果抽中2號，想想也蠻好的，2022選2號，連任第2任抽中2號，2號是V，是勝利，冥冥中都有最好的安排。

翁章梁也不忘記呼籲大家記得支持農工大縣轉型喔！新嘉義再拼4年，讓轉型落實成功！

翁章梁今也指出，他和蔡易餘委員一起向衛福部爭取，將水上人口計算重新納入嘉義縣醫療區，這樣可增加78床急性一般病床位，衞福部正式核定，讓嘉義縣醫療資源再升級！

翁章梁解釋，醫院設立或擴充都要依照衛福部的醫療區域劃分，嘉義縣現行劃分3個次醫療區，分別為嘉義區、太保區及阿里山區。

翁章梁強調，目前嘉義區及太保區受限總人口數，每萬人已逾50床限制，無法再增加病床，若水上回歸，太保區就可增加78床，讓有心想在嘉義縣設院的醫療單位可以申請，同時水上回歸也不減損嘉義市目前的醫療量能。

翁章梁也感謝衞福部核定，讓嘉義海區的鄉親，可以享受更好的醫療照護！