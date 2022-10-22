4度為黃秀芳站台的賴清德表示，黃秀芳擔任立委問政第1名，他相信黃秀芳有能力帶動彰化發展，讓黃秀芳入主縣府，能夠改善、推動彰化工商、觀光發展。

賴清德拜託鄉親做總統蔡英文的後盾。

賴清德現身力挺，不過可能因為時間關係，人潮不如預期，現場擺放座椅僅坐不到一半，相當冷清。（吳建輝攝）

彰化縣長選舉白熱化，爭取連任的國民黨彰化縣長王惠美22日上午舉辦「競選總部成立大會」，吸引8000支持者到場相挺，同日下午對手民進黨彰化縣長參選人黃秀芳也在鹿港舉辦「福鹿秀公職聯合競選挺秀芳後援會」包括副總統賴清德、經濟部長王美花等到場聲援，較勁意味濃厚。

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競選總部在本月初已經成立完畢，總統蔡英文現身力挺，而今天王惠美競選總部成立，官方宣佈湧入超過8000民眾到訪，民進黨黃秀芳也不甘示弱，在王惠美大本營鹿港鎮，舉辦福鹿秀聯合後援會成立，賴清德也現身力挺，不過可能因為時間關係，人潮不如預期，現場擺放座椅僅坐不到一半，相當冷清。

4度為黃秀芳站台的賴清德表示，黃秀芳擔任立委問政第1名，他相信黃秀芳有能力帶動彰化發展，讓黃秀芳入主縣府，能夠改善、推動彰化工商、觀光發展，並帶領彰化產業升級，幫助彰化留住年輕人，更讓長者活得健康快樂。

賴清德強調，彰化是台灣民主的聖地，讓縣長當選，鄉鎮市長當選、議員當選，讓民進黨彰化全壘打，另外還懇求鄉親做總統蔡英文的後盾，面對國內外的挑戰，希望大家能支持蔡英文提名的黃秀芳，給蔡總統最大的民意與力量，讓彰化向前走，讓蔡總統更有力量面對未來挑戰。

黃秀芳則批評，出身鹿港的王惠美沒照顧鹿港，她看不到這4年王惠美為了鹿港做些什麼，她希望鹿港能夠在國際上佔有一席之地，未來她會將鹿港打造成國際都市，讓大家到彰化一定會到訪鹿港，讓鹿港成為彰化地標。