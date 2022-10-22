北市一名已婚女子小雯（化名）出軌男子阿蹦（化名），2人在車上忘情熱吻與調情全被行車紀錄器拍下，小雯的丈夫調閱畫面才知情頭頂閃綠光。士林地院審結，判小雯與阿蹦須連帶給付15萬元。可上訴。

判決書指出，小雯丈夫主張，於1998年間與小雯結婚，現已離婚，但兩人婚姻存續期間，他偶然查看妻子所使用的車輛之行車紀錄器，意外發現妻子與男子阿蹦在車上親熱，妻子也坦承與阿蹦不當交往，並簽下離婚協議書，他認為2人的行為明顯破壞他的婚姻生活圓滿，侵害配偶身分法益情節重大，故依法請求2人連帶賠償50萬元。

阿蹦提出書狀聲明，認為小雯丈夫早就知情2人不倫戀，卻遲至2年後才提出損害賠償訴訟，已超過法律規定的2年時效；小雯則表示，離婚協議書是被丈夫脅迫才簽下的，且她與阿蹦僅是朋友，沒有不正當交往。

士林地院法官審理時勘驗行車紀錄器，發現第1段影片中並無對話，多為親吻聲、呻吟聲、笑聲與喘息聲，第2段影片中小雯說，「（親吻聲）你求我」，阿蹦則回應，「我好想舔妳」等內容，其餘內容多半為親吻聲等，綜合以上均可認定2人的行為已逾越社會一般通念所能容忍的男女社交行為，認定侵害配偶權情節重大，審酌雙方經濟能力後，判2人應連帶賠償15萬元為適當。可上訴。