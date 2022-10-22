第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月21日和22日舉辦，昨日由曾國城和唐綺陽主持的節目金鐘有笑聲有淚水，令觀眾留下深刻印象，而今日戲劇金鐘則是曾寶儀獨挑大樑，讓眾人相當期待。女星李雪以《台北過手無暝無日》入圍迷你劇集電視電影女配角，一襲超低胸黑色禮服走紅毯，更開高衩到大腿根部，火辣程度不輸去年。

女星李雪是戲劇圈新星，曾第40屆金穗獎雙影后殊榮，去年金鐘56入圍迷你劇集電視電影女主角獎，演技獲得肯定，而去年性感走紅毯驚豔全場；李雪今（22）日戰服辣暈全場，低胸黑色禮服讓她傲人上圍快掉出，因為開超高衩的設計，美腿在走動時也若隱若現，好身材全被看光。

金鐘57今年分為兩天舉辦，其中受矚目的戲劇節目獎入圍的有《俗女養成記2》、《茶金》、《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》，每一部話題度都超高，也都被視為敲鐘大熱門。

典禮中有多段表演節目，而最驚喜的是，女歌手周蕙將要用4種語言唱7首入圍作品的主題曲，讓歌迷能看到周蕙超強實力。