PASIWALI音樂節，今明兩天在台東森林公園登場。（民眾提供）

PASIWALI音樂節，今明兩天在台東森林公園登場，周邊原住民美食市食也值得逛。（蔡旻妤攝）

PASIWALI音樂節，今明兩天在台東森林公園登場，周邊原住民美食市食也值得逛。（蔡旻妤攝）

由原住民族委員會辦理、台東縣政府協辦的PASIWALI音樂節，今明兩天在台東森林公園重磅登場，演出卡司大咖雲集，包括A-Lin與陳建年等國內外知名原住民藝人，雖然今天上午下大雨，但是下午雨停，活動不受影響，現場還有豐富的原住民美食市集，值得去逛。

台東縣政府原民處指出，由原住民族委員會辦理、台東縣政府協辦的PASIWALI音樂節，每年都有來自國內外具原民風情藝文的音樂人才在台東團聚交流。

PASIWALI音樂節於今明兩天舉行，會場設有5座國內外互動式部落屋，眾可以先行體驗原民樂舞及傳統技藝等，自下午4時30分起舞台將陸續有7組國內外原住民族歌手及樂團等接力登場。

今天有天生歌姬-A LIN及創作歌手舞炯恩等坐鎮，明天則有王宏恩及Matzka等強大卡司，場內也規畫原住民市集周邊廊帶，包含原住民傳統美食及手工藝品，讓民眾觀賞音樂之外亦能促進原民產業經濟。

PASIWALI是台灣原住民族阿美族語「往東方」的意思，東方是太陽升起的地方，台灣的東方更是孕育許多原住民歌謠的源頭，因此PASIWALI音樂節在台東辦理，更具回歸家鄉之意涵。

原民會指出，第5屆 PASIWALI音樂節以Lima最出力為口號，Lima是南島語系的的共通語彙，不只是台灣原住民，紐西蘭菲律賓馬來西亞的原住民語言Lima都是「5」的意思，因為Lima的語言共通性，證明台灣跟南島民族及國家有更多連結。

台東縣長饒慶鈴表示，PASIWALI音樂節在台東辦理已邁向第5年，帶來眾多的觀光人潮及周邊商機，更希望民眾除了看演唱會外，更能夠體驗臺東的漫活及感受屬於臺東的生活態度，讓國人與世界各地的朋友了解臺東的「真、善、美」特色。