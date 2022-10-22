台中市梧棲區農會22日舉辦「梧農登百年 榮耀豐世紀」慶祝活動，市長盧秀燕出席致贈「益農利民」匾額。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區農會創立100周年，22日舉辦「梧農登百年 榮耀豐世紀」慶祝活動，市長盧秀燕出席致贈「益農利民」匾額，並肯定梧棲農會不但有信用，全國更只有梧棲在海邊種植草莓，輔導農民非常成功，期許再創下個百年佳績。

盧秀燕表示，梧棲農會是全國很少有女性擔任總幹事的農會。此外，因受到大家的信任，梧棲農會存款更達百億元，也顯現農會百年來都非常有信用，大家才願意把錢存在這裡。

盧秀燕指出，梧棲農會不但有信用，輔導農民也非常成功，如白草莓、蜂蜜、梧棲糙米麩、紅龍果等在地農產品都非常出色，全國更只有梧棲在海邊種植草莓。農會具信用、輔導農友成功、地方公益也辦理完善，成為大家信任、依靠且對社會有貢獻組合。

今日活動響應全民運動，梧棲農會邀請千人漫步健走，活動包括57安心米捐贈華山基金會、福祉車捐贈大庄社區、綠色照護站揭牌、新品「嚮海」海鮮醬發表會、米食好煮意-米食品嘗、農特產品展售、梧棲時光迴廊及有獎問答等節目。

農業局表示，梧棲區以水稻栽培為主要作物，農會近幾年積極開發休閒農業深度農村旅遊行程，行銷在地優質農特產品以及人文風情，輔導推動百大青農沐光農場白草莓、嘉禾農場紅龍果、蟬聯9屆蜂蜜評鑑頭等獎的蜂蜜一家族-德和休閒農園，績效卓著。

此外，也研發57黃金糙米麩，57紫山藥糙米麩、黃金大豆魯豬腳，57米豆油、57米豆油膏、真蒡烏骨雞、鳳凰雜糧粽等，並藉由此次活動中發表名為「嚮海」的三款海鮮醬精緻伴手禮盒新品，歡迎參與民眾將梧棲三種鮮味一次帶回家。