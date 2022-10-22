監察院日前指出，教育部辦理高中、國中及國小無障礙政策至今年3月為止，不合格率27％，改善成效亟待檢討。立法院法制局表示，由於校園禮堂、運動場域等處，目前缺乏無障礙通路環境相關規範，建議教育部依《特殊教育法》明定校園無障礙環境指引規範。另，也應依不同教育階段的身心障礙學生需求，與中央主管建築機關一同檢討修正校園無障礙設施設計。

根據監察院調查報告，教育部推動高中、國中及國小無障礙政策逾30年，截至今年3月，共計有11萬4604處應設置無障礙設施、無障礙電梯及無障礙停車位，有1萬5074處需設置卻未設置，1萬5917處老舊或未符新規定待改善，不合格率達27％。

立法院法制指出，現行校園空間中如司令台、禮堂、演講舞台、運動設施場域、棟與棟間之連接通道等處，目前尚欠缺無障礙通路環境相關規範，建議教育部依《特殊教育法》第33條第3項規定，訂定校園無障礙環境之指引規範，以作校園改善無障礙環境遵循依據，確保身心障礙者能無障礙進出或使用校園設施。

此外，立法院法制局表示，內政部營建署訂定「建築物無障礙設施設計規範」，主要依成人身高訂定無障礙廁所電燈開關、洗手台、門把手等高度，不符合國小、國中學童需求，致使孩童使用校園無障礙空間時出現「合法但不合用」的情形。

因此，立法院法制局建議，教育部應依不同教育階段身心障礙學生需求，與中央主管建築機關，一同檢討修正相關無障礙設施設計規範，強化無障礙設施設備實用性及便利性，進一步營造校園無障礙友善環境。