基隆市七堵區綠葉山莊、原美館及優泉小鎮等3個社區，長年為高地供水問題所苦，在立法委員蔡適應的協調下，22日中午，3社區主委與台灣自來水公司完成供水管線委管合約簽署，未來社區的供水將有望徹底解決。

綠葉山莊、原美館、優泉小鎮等3個社區都在七堵的山上，由於地勢較高，長年都有水壓不足等供水問題。蔡適應表示，這三個社區多年來曾經到處陳情，但社區供水問題始終未得到解決。

蔡適應就任立委後，接獲當地居民的陳情，他說服行政院推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，才讓多年的積弊，有了改善的曙光。蔡適應指出，這三個社區共有762戶，先前他協助管委會和住戶溝通區分所有權問題時，本來一度沒有進展，200多戶的所有權人有疑義，但在進一步溝通後，獲得大多數住戶認同，才順利解決。

三個社區供水管道改善，整體工程費用經自來水公司初估，約需6500餘萬元，由於有行政院補助，住戶僅需負擔20％，平均每戶需繳交17000餘元。22日雙方簽約後，三個社區的供水管道、加壓站等相關設施，都將由自來水公司負責。

蔡適應表示，接下來自來水公司會依規定公開招標，而他也會持續敦促自來水公司，早日召開施工前說明會，向所有住戶說明管線和供水改善的工程，也讓住戶們知道未來所有自來水的問題，都可以透過自來水公司單一窗口來處理，讓住戶可以享受更好的用水品質。