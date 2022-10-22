金門縣衛生局長李錫鑫說明，在新舊合約銜接之際，將由空勤總隊支援後送作業，沒有空窗期，請鄉親放心(于家麒攝)

安捷航空後送專機設計空間較寬敞，可容納1至2張單架及 3至5名救護人員或家屬，將有效提昇地區緊急醫療後送品質(圖／金門縣政府提供)

原由飛特立航空公司承攬的金門縣緊急醫療後送及安寧返鄉作業合約已到期，為使地區後送作業無縫接軌，金門衛生局於日前辦理「金門縣救護航空器駐地備勤計畫」標案，並於10月19日完成招標作業，由安捷航空股份有限公司得標，未來3年將由該公司接棒駐地服務，並視履約情形決定是否擴充3年。

衛生局表示，因應衛福部將「離島地區緊急醫療空中轉診民間直升機駐地備勤」案自今(2022)年起調整由離島三縣自行辦理，預算來自衛福部與地方預算。

為使攸關鄉親醫療權益之緊急空中醫療後送及安寧返鄉事項能順利進行，衛生局於日前辦理「金門縣救護航空器駐地備勤計畫」標案，並延聘各領域專業委員，包含航空、飛安與緊急救護各領域專家學者，共同完成本次招標之評選作業，過程慎重嚴謹。

新得標的安捷航空，具有豐富緊急醫療後送經驗，也是目前國內唯一獲得交通部民航局核可設立民用航空人員訓練中心之公司，其年度飛航時數最長，大於空勤總隊及國內普通航空業者之總和。

縣府表示，安捷航空最大控股公司為台翔航太股份有限公司(具官股性質)，預計將引入2架Tecnam P2012型航空器，1架駐地金門，另1架為備用機。該機型具備低耗油、低噪音、防潮防鏽噴塗等優點，並訂有海島潮濕多鹽分氣候的特別保養程序。依原廠設計空間較寬敞，可容納1至2張單架及 3至5名救護人員或家屬，將有效提昇地區緊急醫療後送及病危返鄉品質，確保安全執行臺金之間的空中救援任務，將持續維護低區緊急後送與安寧返鄉之品質。

衛生局說明，原由飛特立公司承作之空中救護轉診契約於今年7月到期，在衛福部協助招標文件製作後，已於6月7日辦理第一次公開招標，但因無廠商投標而流標；為銜接過渡期，衛生局緊急採購由飛特力公司繼續承作。本次招標為第二次，由安捷航空投標，並於10月12日通過資格標審查，10月19日完成評選及決標。

縣長楊鎮浯表示，醫療救護向為衛政關注之服務重點，且航空器駐地涉及中央跨部會協調，需仰賴內政部、國防部及交通部等單位提供專業意見，地方政府辦理招標實屬不易。先前在2015年辦理「金門縣救護航空器駐地備勤計畫」之標案，過程經歷招標5次皆流標，可見其標案之不易。

楊鎮浯進一步說明，在他擔任立委期間，為提供長期穩定之緊急醫療後送及病危返鄉服務，多次向行政院積極爭取政策與經費支持，並促成衛福部完成「金門、連江、澎湖三離島地區救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」勞務採購招標事宜。

縣府指出，金門縣自2018年7月27日起由飛特立航空提供固定翼航空器於尚義機場駐地履約服務，執行地區緊急醫療後送及安寧返鄉任務，過去4年多來完成高品質的空中救護任務，保障了地區急重症救援的黃金就醫時間。而在此新舊合約銜接之際，將由空勤總隊支援後送作業，沒有所謂的空窗期，請鄉親放心。