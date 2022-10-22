金鐘57戲劇節目頒獎典禮今(22日)晚間在國父紀念館舉行，33歲女星楊小黎和《俗女養成記》男星陳家逵擔任星光大道主持人，典禮主持人曾寶儀也大讚男星陳家逵很厲害，而楊小黎開場以英文與贊助商交流，英文口音十分流利，讓許多觀眾大讚。

紅毯主持人楊小黎，過去是小童星，參演電影《狗蛋大兵》被大眾熟知，長大後以優良口條主持許多活動，今日擔當金鐘獎星光紅毯主持人，與男星陳家逵搭檔，她一襲粉色斜肩長裙，小露香肩，俏麗短髮給人活潑又優雅的氣質，當她以流利英文介紹贊助商時，完全沒有卡詞或是台式口音，主持節奏也非常好，令許多人大讚主持功力，網友也挖出楊小黎是國立政治大學廣播電視學系、外交學系雙主修，高學歷學霸的基礎，讓她發揮如魚得水。

紅毯主持人由楊小黎和陳家逵擔任。（圖／陳俊吉攝）

今年金鐘獎將於10月21、22日在國父紀念館舉辦節目類與戲劇類獎項，今年更特別開設網路票選人氣活動，讓觀眾選出心目中最佳的戲劇節目，而「金鐘57最具人氣票選活動」已結束，票選結果將於頒獎典禮中公佈，入圍的戲劇節目有《火神的眼淚》、《俗女養成記2》、《華燈初上》等，最終由誰奪得還待典禮中揭曉，年度熱門夯劇《華燈初上》主演楊謹華與林心如都提名戲劇節目女主角獎，此外歌仔戲天王陳亞蘭是首位女性入圍戲劇節目男主角獎，不知最後花落誰家，令不少粉絲期待。