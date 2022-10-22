美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，是許多民眾採購必去的地區之一。有好市多會員分享一張照片，貨架上高高疊起的商品，中間卻有許多空洞，模樣激似超大型的「疊疊樂」，拍下照片的會員還說，現場的工作人員一臉無奈，不過其他網友看到後，也透露導致這種情景的原因，直說「怪我囉？」

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」曬出一張照片，其中可見綠色紙盒包裝的濾掛咖啡被工作人員疊得快要比人還高，不過卻像玩「疊疊樂」一樣，被顧客隨意從不同處取貨而出現空洞，讓人擔心隨時會有倒塌的風險。原PO也說，「工作人員一臉無奈」。

有其他會員也分享逛好市多遇到的奇景，貨架上居然出現「漂浮可樂」。（圖／翻攝自FB社團 COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

貼文曝光後，不少網友猜測會造成這種情況的原因，「因為通常會有2種保存期限，大家在找保存期限比較長的那盒」、「有時候是身高不夠，太矮了，拿不到上面的啊」、「應該是在選日期，很正常不要覺得意外」、「好市多的貨物都疊的很高，有時看不到價格，還要用跳的看」、「啊就太矮拿不到，怪我囉」。

不過也有網友緩頰，認為這樣的擺設方式真的很難補貨，直說「工作人員辛苦了！」還有會員分享自身經驗，「今天看見有人拿琴酒從後面挖，結果前面就倒下來，真的比猴子更像猴子」。