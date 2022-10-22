台東縣大武鄉新建衛生所啟用兩年來，已開設超過1000診次，服務超過8300位民眾，急診照護團隊也提供超過1萬1217人次緊急醫療處置，今年更新設復健專科門診及復健治療室，南迴地區醫療再升級。今天舉辦成果分享會，邀大家見證兩年來的成果。

高雄醫學大學董事長陳建志說，高醫體系兩年來與縣府攜手合作，提供大武衛生所五星＋的醫療服務，每月至少15位醫師開設專科門診，至2022年9月已開設超過1000診次，服務超過8300位民眾，今年9月起除原有的9種專科門診外，更新設了復健專科門診及復健治療室。

而在急診照護團隊部分，提供超過1萬1217人次緊急醫療處置，並協助535人次進行後續轉診治療，同時引進Lucas自動心復甦機，提供急重症病人安全轉送至醫院。

台東縣副縣長王志輝表示，南迴地區沒有大型醫療院所，大武鄉衛生所扮演的角色一直是艱鉅繁重，除了為當地鄉親健康把關外，自從南迴改通車後，更肩負來往遊客的緊急醫療照護責任。

王志輝指出，大武鄉衛生所已是南迴地區重要的醫療據點，縣府將持續與高醫密切合作，提升南迴醫療品質，期盼成為鄉親及來往旅人健康守護站。

王志輝說，大武鄉衛生所歷經8年籌建，終於在2020年完工，擁有5個全台第1，包括第1個24小時提供緊急醫療、第1個提供24小時檢驗服務及放射服務、5G視訊看診服務、第1個可同時提供胃鏡及大腸鏡一條龍檢查服務的衛生所，同時也是擁有無敵海景第1的衛生所。