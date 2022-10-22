金鐘57戲劇類星光大道今（22）稍早在國父紀念館開幕，由陳家逵、楊小黎擔任紅毯主持人，並由曾寶儀擔任典禮主持人，令眾人相當期待。而稍早的星光大道上眾星雲集，此次首度以《國際橋牌社2》入圍金鐘獎「戲劇節目女主角」的女星范宸菲，一登上紅毯便吸引眾人目光。

范宸菲今晚一登上紅毯，就令主持人陳家逵、楊小黎忍不住大喊「太美了」。只見她穿著以一件粉色的閃光細肩帶禮服優雅現身，而胸前深V的性感設計，使她飽滿美胸若隱若現，罕見小露性感；接受採訪時，楊小黎更為大眾謀福利拜託范宸菲轉身，眾人才發現她除了胸前深V，背部更整片挖空，使白皙美背一覽無遺，也令眾人看了臉紅心跳。

事實上，范宸菲出道10年，今年才首度以《國際橋牌社2》入圍金鐘獎，將與謝盈萱、林心如、楊謹華等前輩角逐「戲劇節目女主角獎」，堪稱「死亡之組」，但范宸菲接受《自由時報》專訪時，透露自己將以平常心看待，不擔心成為炮灰，反而很榮幸自己可以入圍，因為對她來說這就像是能力被看見的時刻，讓她十分期待這天的到來。