桃園區經國國中將改制為高中，目前計畫書呈報教育部中，預計27日可通過核定科班，將於明年起招生6個班級。（經國國中提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市教育局考量北區並無公立商職學校，為此將桃園區經國國中改制為高中，目前計畫書呈報教育部中，預計27日可通過核定科班，將於明年起招收6個班級，將先挪用現有校舍供高中班級使用。新建校舍初步規畫為5層樓建物，每層樓配置8間教室，未來將做為高中部教學、專科教室及辦公室。

經國國中改制高中先前引起爭議，有民代、教團認為改制高中會壓縮現有學生的使用空間。對此經國國中校長林世倡回應，經國國中校地有2.9公頃，受少子化影響目前僅有約500名學生，他舉出其他國中做對比，慈文國中、同德國中的校地都比經國國中還小，卻分別有近2200名、1800名學生，所以校園空間絕對足以容納更多學生。

林世倡說，經國國中改制高中皆有召開家長會、校務會議等，與家長、學校老師溝通協調，多數都相當樂觀其成，畢竟若改制為高中，國中部學生就多了1條升學管道。明年預計將招收6個班級，包括2個普通科雙語創造力實驗班，商管群科則有2班國際貿易科及2班商業經營科。

林世倡補充，原本還有規畫電子商務科，不過由於新建校舍尚未完工，高中部須先使用現有校舍，因此電子商務科決議先緩召，待校舍完工後再啟動申請，此外，為因應明年高中部須先使用現有校舍，國中招生也將採總量管制，確保學生的校園環境不會過於擁擠。

教育局說明，經國國中的新建校舍，初步規畫要建置1棟5層樓的建物，每層樓有8間教室，總計40間教室，未來將專屬高中部教學、專科教室及辦公室使用，而在新校舍未完成前，預計高中第1、2屆學生將使用現有校舍進行教學課程。