李婉鈺寫給贈給張麗善的書寫著「麗善縣長：雲林人挺雲林人，南北連線，服務鄉親。」（周麗蘭攝）

菜農林佳新到場為李婉鈺打氣。（周麗蘭攝）

李婉鈺今天穿一襲藍色洋裝十分優雅。（周麗蘭攝）

新北市議員候選人李婉鈺今（22日）到雲林縣虎尾鎮舉辦她的新書《當世界誤解你，你更不能迷失自己》簽書會，她事先簽了2本書要送雲林縣長候選人張麗善、劉建國，她給劉建國的書上寫著「建國委員，無論面對感情或政治，誠實是最好的對策，祝順心」。

李婉鈺22日要在虎尾舉行簽書會的消息1個月前就公布，媒體記者昨（21日）預先問劉建國總部是否會參加，總部人員回答因選舉事務，22日下午在台西，只能祝福。

李婉鈺表示，她本來想誠摯邀請他來參加簽書會，她覺得「雲林人挺雲林人」，如果他真正面對得了她，他就能面對全世界。他們是同鄉，她在新北市一樣是為雲林人在奮鬥及服務，跟他在母縣是一樣，無論2人私下感情如何，但在公眾事務上，兩人認真、努力與付出敢打包票無庸置疑的好，如果可以大家互相支持，是雙倍以上的力量，所以過了都過了，現在一起加油。

李婉鈺寫給贈給張麗善的書寫著「麗善縣長：雲林人挺雲林人，南北連線，服務鄉親。」

李婉鈺的簽書會在虎尾驛舉行，菜農林佳新、虎尾鎮代表會主席林嘉弘到場致意。李婉鈺說，她是雲林女兒，4年前經歷一連串事情，她比較不好意思回來，覺得自己不夠體面，無論事業或感情，都好像帶給大家負擔，現在自己慢慢走出來，用自己的化成文字寫成一本書，自小她是朋友情緒的垃圾桶，自己反而不容易講出來，頂多是在朋友家喝醉大哭一下。

李婉鈺表示，她會把痛苦、不好的事情想要藏起來，可是當她要寫這本書的時候，要把所有的東西重新打開，看看以前的照片、影片、訊息，回想到以前很多東西，重新好像再走過一次，體會到甚麼叫嘔心瀝血，現在可以笑笑地聊，事情都過去了，大家都是成年人，很多事情隨著時間會淡化，看看身邊比你更慘的李婉鈺，會覺得好過一點，希望下一次回來是以市議員的身分回來。

李婉鈺說，她不是在針對什麼人、什麼事，雲林是她的故鄉，很多確實很多事發生在這裡，回到案發地點來開開簽書會蠻有意思，也是對自己重新審視的過程，書中什麼人，大家都很清楚。

菜農林佳新說，他和李婉鈺是舊識，她對食安問題很重視，這2年多次回來雲林西螺，看包裝廠、截切菜，對食農教育有更認識，今天回來簽書傳達善的能量，應該替她打氣加油。

雲林縣府新聞處長羅處東表示，感謝李婉鈺贈書，張麗善縣長對同為雲林女兒、也都是女性參政者的李婉鈺，表達疼惜與祝福之意，希望她心想事成，也期待她有機會為更多鄉親服務。