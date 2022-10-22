美國CDC目前正密切追蹤新興變異株XBB，過去幾週隨著Omicron家族疾速發展，成員包括BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.4.6，以及世衛組織報告指出，迄今為止擁有最強免疫逃脫能力的XBB，全世界多達26國淪陷，台灣也在本月攔截到1境外移入病例。

The XBB variant wave in Singapore shows no sign of let up and may well exceed its BA.5 wave.@OurWorldinData

Singapore has one of the most highly vaccinated populations with 90% 2-shots and 78% boostershttps://t.co/gWCbSb6EfD pic.twitter.com/2avr5DE5Of — Eric Topol (@EricTopol) October 14, 2022

綜合《紐約》(New York Magazine)、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，數據顯示過去1個月以來，XBB逐步侵襲全世界，成為近期新加坡疫情升溫的罪魁禍首，每天平均有3人因染疫致死。其次像是印度、孟加拉、美國、澳洲等國；美國疾病管制中心(CDC)稱，XBB在全美仍「極為罕見」，自9月15日登陸後15州紛紛淪陷，總計通報約52例。

WHO報告指出，XBB是由BJ.1和BA.2.75兩子株所結合，最早於8月現蹤印度，直到近期才廣泛傳播。「如果COVID變體同時感染同一個人的同一個細胞，可能會引發重組、合併的現象，例如去年Delta 變種病毒衍生出另一種變異體『Delta+（Delta plus）』」，卻沒有因此引爆，因為傳染性低於競爭對手。然而，XBB卻是最成功的狠角色，一項來自北京大學生物醫學創新中心的研究更表明，「免疫逃脫能力堪比SARS」。

另據《財星》(Fortune)雜誌指出，XBB的高傳播例已發展出XBB.1、XBB.2和XBB.3子代，其中，XBB.1病例幾乎是XBB的三倍，預估秋、冬季會引發另一波疫情高峰。

儘管同Omicron譜系分支BA.5早前被視為「王中之王」，幾乎沒有一個成員能取代它，至今仍佔美國病例數的6成以上。不過局勢恐風雲變色，Omicron家族具有相似突變的獨立變異株正悄悄崛起，其中5個子變體(XBB、BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.4.6)比BA.5更能有效逃過免疫抗體。