無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今（22）日在臉書指出，蔡英文總統輔選鄭運鵬，說他是有能力會做事，希望大家支持，讓他當市民靠山。鄭寶清怒批，這真的是天底下最滑稽的大笑話、令人極其傻眼的「天方夜譚」！真的就只能夠用「恬不知恥」來加以形容、註解吧！

鄭寶清披露，一個兩任桃園立委任內，總是在台北打電動遊戲，立委問政「零提案」，所言所行就是要通過數位中介法封殺言論自由，動用網軍政治側翼砍殺異己，而且不曾認真經營選區、服務桃園市民的「空降天兵」鄭運鵬，要當桃園人的靠山，這難道不是天底下最滑稽的大笑話嗎？

鄭寶清直言，「走了一個抄襲的林智堅，又來了一個挺抄襲的鄭運鵬」，如今又爆發一個涉嫌論文抄襲、造假、找大陸槍手代寫的現任市長鄭文燦，如果這樣一群沆瀣一氣的政治與學術「詐騙集團」都可以硬拗到底，最後還都搖身一變成為桃園人的靠山，那麼桃園人還有何臉面教育我們的下一代子孫？

鄭寶清痛批，鄭文燦大撒幣讓桃園市負債1452億堆積而成的施政滿意度，公共工程建設卻紕漏百出又「擺爛」卸責，「政治天坑」滿天飛舞的天大醜聞、國際笑話，在鄭運鵬嘴裡竟然就只是「把廠商的小錯誤放大成建築結構問題」的輕描淡寫？

鄭寶清不滿地說，難道這種為了選舉可以顛倒是非，可以錯亂價值，可以欺世盜名的「黑白講」政治話術，就真的能夠「瞞天過海」愚弄桃園的善良基層老百姓嗎？難道就真的可以把我們桃園人的辛苦納稅血汗錢當作垃圾恣意浪費拋棄嗎？

鄭寶清強調，這樣的人，這樣的「詐騙集團」真的還能夠有任何資格要當我們桃園人的靠山嗎？我想，真的就只能夠用「恬不知恥」來加以形容、註解吧！