台北市少年警察隊為落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，特別攜手法鼓山慈善基金會的「百年樹人獎助學金」頒獎活動，同步辦理職業探索暨識詐宣導活動，以提升學生反毒、識詐及自我保護意識，並協助其了解自我職業興趣，規劃個人職涯發展。

少年隊也向學生宣導近期猖獗的海外求職詐騙，許多國人前往柬埔寨求職，到了當地不但被扣留護照，還被拘禁虐打，逼迫從事詐騙犯罪，呼籲標榜「高薪」、「免經驗」、「輕鬆賺」等與現實待遇相差太大的廣告，往往就是詐騙伎倆，千萬要提高警覺。

活動邀請到警察、軍人及社工等不同職人，輪流分享求學時期對未來的迷惘及職業的甘苦談，並以皮克斯動畫「靈魂急轉彎」中，厭世的靈魂「22號」花了一輩子尋找生命的火花，卻發現生命中最美好的，往往是已擁有的小事，而不是忙碌一生的追求和慾望，期許大家把握每一個「當下」，無論未來從事什麼職業，都要保持對人世的熱情。

少年隊長郭建成表示，青少年是未來希望，也是社會未來命脈，更是國家未來棟樑，希望透過這次活動提升青少年自我保護意識，也透過過來人經驗分享及鼓勵，為青少年傳遞希望之火。