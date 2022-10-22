台中榮總成立「細胞治療及再生醫學中心」，並於22日揭牌。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

細胞治療逐漸成為癌症與再生醫療的新趨勢，台中榮民總醫院今(22日)舉辦「2022國際細胞治療及再生醫學高峰會」及台中榮總「細胞治療及再生醫學中心」成立揭牌典禮兩項活動，用行動展現對細胞治療與再生醫學的重視。

這場細胞治療與再生醫學高峰會，台中榮總也特別邀請衛生福利部次長石崇良、6位國際細胞治療與再生醫學界頂尖的專家及5位日本教授蒞臨現場，由再生醫學頂尖專家分享了內外科疾病治療、學術研究、尖端醫療技術及臨床治療經驗，共同展現了台灣與日本在國際再生醫療生技的能力，現場及線上近千人的聽眾也一同見證醫學進步對臨床治療帶來的無限可能。

石崇良在高峰會議中說明世界再生醫療研發的里程碑，並以八仙塵爆為例，當時部分病人在日本技術協助下，運用自體人工皮膚層片，在有80％的燒傷面積下，仍達到了良好的治療效果；使大家知道細胞再生醫療的重要性。

義大醫院院長杜元坤從基礎醫學談到臨床醫學，運用人類鼻腔幹細胞之外泌體促進神經再生、軟骨幹細胞層片植入骨關節、iPSC與細胞外分泌體等技術，可見軟骨的再生，為民眾關節炎治療帶來新篇章。

而國際著名心臟再生iPSC心臟層片大師大阪大學教授澤芳樹，會議中提到救命的iPSC心臟層片，可以大幅改善心肌病變病人的心臟功能與長期存活率，更是為心臟衰竭只能等待換心手術的病人帶來一線希望。

亞洲最大PIC／S GMP自動化細胞製造工廠的樂迦生技醫療長張裕享也分享台灣未來的CAR-T治療、長庚大學教授洪舜郁則介紹新抗原癌症個人化免疫療法等，內容精彩。