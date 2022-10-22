2022九合一大選在即，高雄市長陳其邁位於鳳山區的競選總部22日正式成立，正式開啟選戰模式，蔡英文總統也將南下替陳其邁輔選。（洪靖宜攝）

2022九合一大選在即，高雄市長陳其邁位於鳳山區的競選總部22日正式成立，正式開啟選戰模式，蔡英文總統也將南下替陳其邁輔選。（洪靖宜攝）

2022九合一大選在即，高雄市長陳其邁位於鳳山區的競選總部22日正式成立，正式開啟選戰模式，蔡英文總統也將南下替陳其邁輔選。（洪靖宜攝）

2022九合一大選在即，高雄市長陳其邁位於鳳山區的競選總部22日正式成立，正式開啟選戰模式，蔡英文總統也將南下替陳其邁輔選。（洪靖宜攝）

2022九合一大選在即，高雄市長陳其邁位於鳳山區的競選總部22日正式成立，正式開啟選戰模式，蔡英文總統也將南下替陳其邁輔選，上萬群眾揮舞桃紅色旗幟高喊「凍蒜！」氣勢磅礴，陳其邁致詞時，講到激動處哽咽，強調人的一生只有一次，而高雄是他一生唯一的選擇，並向群眾喊話「再給他4年，他將帶領高雄起飛」。

陳其邁競選總部設於鳳山區光華、議會路口，緊鄰高雄市議會，競總22日舉辦成立大會，活動現場擠進破萬名民眾到場支持，除了綠營在地立委、議員、挺邁後援會成員全數都到場外，蔡英文也特地南下助選，現場氣氛相當熱絡。

陳其邁大進場時，支持者高舉競選旗幟歡迎，現場成一片桃紅色旗海，沿路走來收到支持者簇擁，許多人伸手就為了跟陳其邁握到手，足足走了10分鐘才上到舞台，群眾搖旗吶喊「凍蒜！」氣勢相當高昂，看得出陳其邁的高支持度。

陳其邁表示，這4年時間，高雄歷經2018市長選舉、罷免、補選、議員罷免、四大公投，他在高雄曾經跌倒、失敗，但他不曾離開，因為高雄市他這輩子最愛的地方。他上任後，常常半夜打電話讓總統覺得「很煩」，但他認為高雄的建設不能停，所以想到什麼事情就第一時間「緊緊緊」立刻處理，他也踏過高雄38區每片土地，跟大家一樣把喜怒哀樂的故事都寫在故鄉。

陳其邁哽咽表示，人的一生只有一次，他很慶幸自己是高雄人，高雄是他一生唯一的選擇，即使這2年高雄遇到許多挑戰、在發展過程中有過躊躇，也曾經停下來找無到前進的方向，但現在他已經準備好，跟大家一起再拚4年，並帶領高雄起飛。