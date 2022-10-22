台中市副議長顏莉敏22日成立競選總部，市長盧秀燕發揮母雞帶小雞力量站台力挺。（陳淑娥攝）

台中市副議長顏莉敏22日成立競選總部，顏莉敏高揮戰旗展現必勝氣勢。（陳淑娥攝）

九合一選舉進入倒數，台中市副議長顏莉敏22日成立競選總部，市長盧秀燕發揮母雞帶小雞力量站台力挺，她強調兩人有共識支持「投資下一代的教育」，但目前均陷入苦戰，呼籲鄉親一定要力挺「3、8」組合，票投「3號盧秀燕」、「8號顏莉敏」，讓兩人連任當選，繼續攜手建設地方。

副議長顏莉敏競選總部成立大會今天下午在沙鹿舉行，包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒、選總幹事江啟臣委、楊瓊瓔、主委顏文正等人均站台力挺，現場湧入逾2000位支持者，旗海飄揚高喊「凍蒜！」

盧秀燕表示，她與顏莉敏有共識要全力支持「投資下一代的教育」，相信教育升級才是沙鹿升級最好的建設；近年來沙鹿外來人口陸續移入，造成國小不足，讓沙鹿孩子要跨區就讀，因此將新設「鹿陽國小」，預期於113學年度就能開始招生。

盧秀燕表示，在她上任前，全台中只有23名外籍教師，現在台中聘請的外師已近200位，這是很多鄉親不知道的隱形工程，為孩子培育更好的雙語教育與國際視野，因此她把預算投資在下一代，厚植下一代的競爭力。

盧秀燕強調，顏莉敏目前陷入苦戰，大家從中二選舉就可看出，她自己也是苦戰，因為選舉是無情的，呼籲鄉親一定要把市長票投給「3號盧秀燕」、市議員票投給「8號顏莉敏」，讓兩人一起連任當選，再度攜手建設地方。

顏莉敏一登台看到滿場支持者感動到哽咽，她說，每次競選總部成立在台上看到鄉親，不怕太陽曬，不畏刮風下雨，留在現場為了支持她，都讓她非常感動，這份感動也讓她更加努力！

顏莉敏提到，在沙鹿爭取建設全國唯一兒童運動中心已啟用，盧秀燕市長傾聽民意，與她搭配能為沙鹿爭取更多福利與建設，懇託鄉親幫忙拉票，讓她持續為地方服務。