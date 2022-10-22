國民黨台南市長候選人謝龍介挑戰力拚民進黨籍現任市長黃偉哲，曾代表國民黨參選立委的雲林菜農林佳新今天在臉書公開他和謝龍介的對話，表示他對謝龍介感到深深愧疚，謝龍介艱難的在台南苦戰，自己卻失約好多次，但謝龍介卻總是為他著想，並默默一直支持他，讓他不禁說，是「永遠ㄟ兄哥」。

林佳新今(22日)在臉書粉專貼出他和謝龍介Line的對話，坦言政治上有溫情，有溫暖、也有感慨，林佳新當時傳Line給謝龍介說：「兄哥，家父病危，無法參與很多你的活動，在此向你說聲抱歉」，謝龍介則回說：「顧好老父就是對我最大的支持！」

林佳新表示，這陣子很多人不解他為啥常常失約，他只能再說抱歉，因他是家中獨子，很多事患有重大疾病的母親無法決定，只能由他來主導一切。林佳新說，對一個人深深愧疚，那就是謝龍介，他艱難的在台南苦戰，自己卻失約好多次，但謝龍介總是處處為他著想。

林佳新表示，他本來不想矯情地公開這訊息，但這陣子很多人誤解了他，只有謝龍介輕輕一句，卻默默的一直支持著他，過去如此，現在也是如此，他不禁說，謝龍介是「永遠ㄟ兄哥」。

網友紛紛說，「龍介仙真的是有情有義！」、「人生得一知己，死而無憾」、「這些都是很煎熬的決定我懂」、「林爸爸加油....早日康復」、「台南綠到出汁，真的是一場硬仗」、「這就是情義，讚」。