為行銷天津路服飾商圈，台中市政府經發局舉辦津艷集捷市集，更首次與台中捷運合作將秋冬時裝走秀舞台從天津路延伸至台中捷運站內。（台中市政府經發局提供／馮惠宜台中傳真）

行銷天津路服飾商圈，台中市政府經發局舉辦津艷集捷市集。（台中市政府經發局提供／馮惠宜台中傳真）

為強化台中天津路服飾商圈品牌力，振興商圈經濟，中市政府經發局今（22日）舉辦津艷集捷市集，首次與台中捷運合作將秋冬時裝走秀舞台從天津路延伸至台中捷運站內，由專業模特兒穿著今年秋冬最新款流行服飾走秀展示，讓民眾體驗時尚流行新趨勢；此外，更抽出天津路商圈周年慶總價值30萬大獎以及台中購物節暖身抽獎現場送出2台70吋4K液晶電視。

中市府經發局長張峯源表示，市府為再造商圈新美學，讓民眾了解台中有個時尚流行百搭的寶藏庫-天津路服飾商圈，呈現「時尚、百搭、流行」之全新印象，透過視覺意象重塑，媒合線上專業直播主、穿搭競賽活動、周年慶回饋活動，更首次於中清捷運站舉辦時尚服飾概念聯合展，協助天津路服飾商圈產業從既有批發零售轉型跨足線上、線下消費市場，盼吸引人潮陸續回籠。

天津服飾商圈管委會主委吳永芳表示，天津路服飾商圈一直是中台灣最大的流行服飾批發集散地，日、韓、中等多國時尚、流行服飾男女老幼應有儘有，感謝經發局爭取經濟部中小企業處111年度商圈街區營造競賽補助及市府自籌經費挹注，導入系列活動行銷商圈店家，整合商圈資源。

中市府經發局說明，商圈振興活動不間斷，台中購物節暖身活動自10月10日開跑，購物節暖身活動已進入第二週，將於10月25日結束，29日暖身壓軸抽將抽出百萬油電車、酷跑機各1台及公益專屬抽2000元50組。呼籲民眾趕快下載台中購物節APP、登錄發票，把現金、好車、好宅帶回家。

而適逢天津路服飾商圈管委會成立20周年，商圈也加碼回饋消費送總值30萬元好禮，在今天活動現場也場抽出119位幸運得主，將全自動義式咖啡機、掃地機器人、氣炸鍋、空氣清淨機、商圈購衣券、迷你果汁機等好禮一次送出。（台中市政府經發局廣告）