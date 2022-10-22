甩開開幕戰落敗的陰影，籃網今日繼續在主場迎戰同分區對手暴龍，靠著杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）合力攻下57分，最終以109比105險勝暴龍，拿下新賽季首場勝利，並稱為籃網三巨頭的班西蒙斯（Ben Simmons）雖然僅拿6分，不過依舊奮力搶下10籃板及送出8次助攻，還是能在其他方面幫助球隊，這讓籃網總教練納許（Steve Nash）對班西蒙斯表現給予肯定。

班西蒙斯代表籃網首戰因犯滿提前離場，留下4分、5助攻及5籃板數據，但今天對位暴龍人高手長的強力鋒線群，班西蒙斯顯得收斂許多，整場下來只有2次犯規，這也讓班西蒙斯賽後開玩笑說道，「這次我沒有犯滿離場，這很好。我的失誤也減少了，將繼續保持努力。」

雖然在得分上還沒辦法有太大貢獻，但班西蒙斯在這場比賽奮力攻下10籃板、8助攻及2次火鍋，幾近全能的身手讓納許豎起大拇指，誇讚班西蒙斯的表現已向前邁進了一步，「從比賽開始之後，班西蒙斯就比以往來的更有侵略性，只要他切入禁區就能製造對方麻煩，班西蒙斯已經開始展現自己的風采，我還是認為他有一段路得走，所以我替他的表現感到驕傲，班西蒙斯擺脫前場低迷，我覺得在這重要的比賽上，他打得更有侵略性。」

班西蒙斯過去被媒體爆料，在上季季後賽打出離譜表現後，對他的嚴苛批評和謾罵席捲而來，甚至認為當時隊友沒有給予他支持，也讓班西蒙斯開始出現心理疾病。不過籃網深知只要班西蒙斯打出高水準的表現，他們將會是1支完全不同的球隊，因此給予他足夠的耐心，而隊友杜蘭特也替班西蒙斯打上正面評價，「他就只是不斷攻擊籃下，打得非常自由，這場他沒有想太多，我認為開幕戰我們有一些焦慮感，所以今天就是想拿出好的內容，他也盡可能發揮影響力，我們需要每個人都打出如此的表現。」