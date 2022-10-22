黃偉哲看到現場有許多小朋友特別停下來發送小禮物。（李俊淇攝）

九合一選舉議員號次昨天抽籤結束，許多市議員紛紛在今天成立競選總部，民進黨台南市長候選人黃偉哲今（22）日中共有8個議員競總成立行程，下午5時時，還特別抽空前往安南區亞太國際棒球訓練中心少棒副球場進行市長盃慢壘錦標賽開幕致詞，但由於行程太過緊湊，僅待不到10分鐘就前往下個行程。

黃偉哲在體育局長陳良乾的陪同下快速進場，原本預訂要擔任開球嘉賓也臨時取消，黃致詞後與現場球員合照後，發現有許多家長帶著小孩一起參賽，還特別請隨時人員拿出小禮物一一分送後才搭車離開，全部過程不到10分鐘。