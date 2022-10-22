今SNOOPY積木競賽共吸引超過150組隊伍踴躍參加，許多爸爸媽媽帶小著朋友一同熱情參與競賽。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠特地到場為小小選手加油，也參觀SNOOPY快閃店。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府也跟上這波SNOOPY熱潮，趁機推廣農業探索小旅程。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全台首場SNOOPY積木競賽今在秀泰生活嘉義店熱鬧展開，嘉義市政府也跟上這波SNOOPY熱潮，趁機推廣農業探索小旅程，鼓勵民眾11月5日自選紅瓦厝社區、大溪社區和精忠社區其中2個社區，消費集滿6個章，就有機會換取限量140分價值500元的「史奴比福袋」，邀全台「比迷」把握機會換限量好康，也趁勢行銷在地農村社區。

今SNOOPY積木競賽共吸引超過150組隊伍踴躍參加，許多爸爸媽媽帶小著朋友一同熱情參與競賽，嘉義市長黃敏惠特地到場為小小選手加油，並為得獎隊伍頒獎。黃敏惠表示，積木遊戲不僅適合闔家同樂，還可以鼓勵孩子多元思考、發揮創意，寓教於樂，也歡迎喜愛SNOOPY的大小朋友把握機會逛快閃店、探訪農村換好禮，一同感受SNOOPY的童趣與魅力。

看到全台首次SNOOPY積木競賽參與人數踴躍，市府把握史奴比來嘉熱潮，與廠商推出「農村探索，好康帶著走」農村集章送福袋活動，民眾只要在紅瓦厝、大溪和精忠社區其中2處集滿6個章，就可以秀泰嘉義點換福袋。

傑迪斯整合行銷公司執行長于玲燕表示，非常感謝嘉義市的熱情邀約，讓授權單位決定走出六都，將全台第1場結合教育和遊戲的積木趣味競賽獻給嘉義市，為了給市民有更好的體驗，即日起至11月13日在秀泰設SNOOPY快閃店，絕對會融化比迷的心。