金鐘57戲劇類星光大道今（22）稍早在國父紀念館開幕，由陳家逵、楊小黎擔任紅毯主持人，並由曾寶儀擔任典禮主持人，令眾人相當期待。而稍早的星光大道上眾星雲集，這次以《火神的眼淚》分別入圍戲劇節目男女配角獎的劉冠廷與陳庭妮，一登上紅毯就吸引眾人目光，尤其是陳庭妮火辣又性感的穿搭，讓觀看直播的網友忍不住直呼「陳庭妮也太正」。

由劉冠廷、溫昇豪、林柏宏、陳庭妮等多位大咖演員領銜主演的電視劇《火神的眼淚》，在今年第57屆電視金鐘獎裡一連入圍戲劇類節目創新獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目男配角獎及戲劇節目女配角獎等6項大獎，令粉絲們相當期待。而在今晚的星光大道上率先登上紅毯的劉冠廷與陳庭妮，一出場就備受矚目，除了劉冠廷穿著咖啡色造型西裝帥氣亮相外，陳庭妮的紅毯穿搭更加吸睛。

只見陳庭妮穿著一件深灰色繞脖星光禮服優雅當場，而上半身胸口「只剩一塊布」以及腰部鏤空的性感設計，不僅巧妙的遮住重要部位，還讓性感小蠻腰及直角間一覽無遺，加上裙襬高衩至腿根的剪裁，讓她火辣身材全被看光。網友看到後也紛紛大讚「別人的老婆就是正」、「陳庭妮也太正」、「陳庭妮真的好高」、「庭妮好美」、「她老公胡宇威」、「她是紅毯第一美」獲得大眾好評。

陳庭妮今年以火辣穿搭征服紅毯。（圖／攝影 陳俊吉）

陳庭妮今年以火辣穿搭征服紅毯。（圖／攝影 陳俊吉）