大選將至，高雄市長候選人柯志恩22日行程滿檔，從早上8點開始，一連7場行程。柯志恩下午出席高雄市議員陳美雅的競選總部成立時被問及會不會覺得累？她笑答：不會累，反而很開心各位的邀請。至於會不會個別成立競選總部，柯志恩表示，競選總部成立都是非常儀式化的，就讓柯志恩親自勤走38區，並強調「我沒有競選總部」。

柯志恩表示，每一個議員的總部成立都可以看到不同的群眾，議員也會非常努力的宣傳他們的政績，柯志恩跟他們是屬於同一條線上的，非常感謝他們的邀請。至於被問及前市長韓國瑜何時會來到高雄助選，柯志恩回答，在11月的時候韓市長一定會來高雄，我們在商討用什麼樣的方法呈現，並掛保證「11月他一定會出現在高雄」。

對於會不會個別成立競選總部，柯志恩表示，國民黨沒錢沒人，競選總部成立都是非常儀式化的，就讓柯志恩勤走38區，在不同的地方跟市民來做互動，並透過廟口開講的活動拉近與民眾的距離。

柯志恩也表示，廟口開講會在不同的地區繼續舉辦，希望讓聲音即使在重重封鎖上面，也能跟市民對話、讓更多人聽到，雖然這是小蝦米對抗大鯨魚，但我們是用自己的步驟，而且也預估未來都會用這樣的方法，變成一個選戰的新模式。