2022台中爵士音樂節自10月15日至10月23日連續9天在草悟道登場，台中市政府警察局刑警大隊，22日下午舉行「犯罪預防宣導快閃」活動，出動3隻帥氣「毛警官」上陣，立刻吸引許多年輕美眉，爭相拍照，「毛警官」感受美眉們的熱情，猛搖尾巴，展現親人的一面。

刑警大隊指出，台中市政府警察局刑事警察大隊10月22日下午5點到5點半，配合台中市爵士音樂節在市民廣場的安全維護，趁著勤務空檔，舉行「犯罪預防宣導快閃」活動，警犬帥氣的模樣，吸引現場市民合照打卡，並達到犯罪宣導目的。

刑警大隊指出，警犬隊這次配合2022爵士音樂節「音樂不設限」的主題，透過「不設限」戶外快閃，邀市民和警犬在快閃活動中合照，活動準備4塊電影海報等級的看板，從中市精進緝毒專案評核6連霸、110年度肅槍專案六都第一、警銀聯阻件數成長2倍，攔阻金額3億1291餘萬元，查獲詐欺車手取簿手2500人等，亮眼表現。

刑警大隊長林明佐說，台中市刑大近年在4大刑事重點，緝毒、打詐、肅槍、掃黑工作上，維持名列前矛好成績。希望透過警犬隊和市民朋友的活潑互動，讓市民人口能夠了解警方治安成果。

刑警大隊表示，治安工作和民眾生活息息相關，市民的生命財產安全，是全體同仁全力守護的目標，除了持續打擊犯罪，維持治安的平穩之外，更要創造市民生活環境有「安心感」。