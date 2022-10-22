金鐘57戲劇類頒獎典禮今(22日)在國父紀念館舉行，過去有戲劇女神封號，演出過《痞子英雄》、《軍中樂園》的陳意涵，去年生下小女兒後今也亮麗現身，率性的她選穿褲裝，胸前用亮綠色大蝴蝶結點綴，由於她是《比悲傷更悲傷的故事》電影版女主角，這回參加金鐘典禮，她便向該片電視劇版女主角邵雨薇加油打氣，希望對方可以得獎。

陳意涵與導演老公許富翔2018年登記結婚，隔年生下兒子，去年又迎來女兒，集滿「好」字，而陳意涵原本以一張巴掌臉和甜美大眼被封為戲劇女神，懷二胎時她仍常在社群網站分享近況，意外讓網友發現本來身形消瘦的她更加爆瘦，不僅雙頰凹陷，雙眼還略顯凸出，讓人擔心她是否健康出狀況。

陳意涵亮麗出席星光大道。（圖／陳俊吉攝）

對此，經紀人代為回應陳意涵一直都很瘦，體重一直維持在48公斤，陳意涵也解釋自己是先天易瘦體質，「第一胎還有變胖3公斤，這次反而沒變胖」，可能是因為角度關係，才被大家以為她爆瘦，事後她更拍影片回擊：「眼睛很凸嗎？臭網友」。

今稍早，陳意涵綁著馬尾，穿著褲裝現身金鐘獎星光大道，她雙頰看來豐腴不少，也回歸過去亮麗可愛的模樣，但可能因為現場下雨潮濕，可見她的褲腳被地板沾濕，有些狼狽，PTT網友回應：「陳意涵服裝好像展櫥窗的聖誕商品」、「褲管都濕掉...爆傻眼這爛地毯的布置」、「陳意涵是外帶垃圾袋嗎 」、「像高麗菜捲」。