台中舊城區最具代表性的文化慶典活動－「2022年第四屆鈴蘭通散步納涼會」22日隆重登場，今年首次將台中驛廣場至二市場、長約900公尺的中山路段進行封街，吸引許多民眾一起變裝，悠閒地漫步在台中舊城區。

由中城再生文化協會、西川淑敏日本舞踊知家、ChangeX Beer南園酒家等民間團體發起的街區節慶「鈴蘭通散步納涼會」，主要以中山路（鈴蘭通）為主要活動場域，結合市民表演團隊演出、變裝踩街遊行、大墩鈴蘭通啤酒節、店家串聯、文創市集等活動，舉辦四年來獲得在地店家與民眾熱烈的響應，一年比一年盛大。

今年更邀請了台中市政府、台中驛鐵道文化園區共同主辦，主辦單位以「綠柳冉冉」為主題，希望大家能漫步在鈴蘭通上，回味這個街區過去的繁榮，感受綠川與柳川之間漸漸復甦的街區風華。

早上台中市區雖然下點小雨，但下午在眾多表演團隊和市民朋友的熱情參與下，雨後艷陽高照的下午，也讓參與變裝漫步鈴蘭通的民眾能在天涼好個秋的午后悠閒地漫步舊城區。

值得一場的是主辦單位在台中驛大廳及封街路段的中山路上，分別規劃了包括漫畫、啤酒節、中世紀、舒舒然、西川祭、東南亞、炒蛋七類不同性質的市集活動；其中，共同主辦單位西川淑敏日本舞踊知家在中山路二市場段推出深具日本風味的西川祭市集，而ChangeX Beer南園酒家主辦的大墩鈴蘭通啤酒節這次以「榮町風情」為主題，在民族路至台灣大道的繼光街上熱鬧展開。

主辨單位：社團法人台灣中城再生文化協會