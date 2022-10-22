英國女王伊麗莎白二世辭世，查爾斯三世即位國王，正式加冕儀式將於明年5月6日舉行。根據富比世（Forbes）披露，查爾斯目前擁有價值420億的資產，其中房地產的部分價值約250億（折合新台幣約8000億），共有7座宮殿、10座城堡、56間度假別墅等房產，但其中大多並非查爾斯直接擁有，而是統治期間以「王室權利」擁有。

富比世統計，這些房產包括7座宮殿、10座城堡、12座莊園、56座度假別墅和14座古代遺址，除了蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）和桑德令罕府莊園（Sandringham House ）是繼承自女王，現在為個人擁有外，其他奢華的莊園和歷史古蹟都不是查爾斯直接擁有，而是他統治期間以「王室權利」擁有。

根據捷克房地代理商Luxent歷史物業銷售專家Lenka Dušková Munter與房地產代理網站GetAgent.co.uk聯合創辦人Colby Short估算，查爾斯擁有的房地產價值約達250億美元。其中具象徵性的如白金漢宮達49億美元，倫敦塔（Tower of London）和漢普敦宮（Hampton Court Palace）則分別為1.2億美元及1.1億美元。

值得一提的是，查爾斯登基後，其長子威廉王子成為康沃爾公國的新主人，其中還包括海格洛夫莊園（Highgrove Gardens），也就是查爾斯最喜歡的住所。但查爾斯可能並不打算搬往白金漢宮，預計將住在海格洛夫莊園，據《太陽報》援引消息人士說法，「國王的租期很長，他要支付海格洛夫莊園及周邊土地的租金」，換言之，查爾斯每年必須向兒子支付74萬美元的房租。