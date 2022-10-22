第57屆金鐘獎頒獎典禮分為21、22日2天舉行，今(22日)晚頒發戲劇類獎項，典禮由曾寶儀主持，而星光大道則是由楊小黎搭配陳家逵主持，以《華燈初上》入圍戲劇節目女配角獎的劉品言，這次以一襲黑色平口禮服走上紅毯，側面鏤空相當搶眼。

劉品言身材曲線超性感。(圖／陳俊吉攝)

劉品言這次要和《華燈初上》的「阿季」謝瓊煖從戲裡鬥到戲外，一起角逐戲劇節目女配角獎，她賽前就開玩笑顏值贏她，剛在紅毯上更直接說還有身材贏過對方，果然她今年有備而來，側邊一條全鏤空露大片肉色，背後更大片挖空超性感，展現完美好身材。

本屆戲劇類入圍名單競爭激烈，多部叫好叫座的戲劇都入圍，除了《華燈初上》雙姝楊謹華、林心如不僅要爭搶視后，以《四樓的天堂》、《俗女養成記2》雙料入圍視后的謝盈萱，更是要和自己較勁，而陳亞蘭以《嘉慶君遊台灣》入圍視帝，成為首名女演員提名該獎創舉，到底獎落誰家，令人拭目以待。