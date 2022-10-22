年僅23歲的陳紫渝宣布投入里長選戰，由於她外型亮眼清新，仙氣逼人，引發網友熱烈討論。（李奇叡攝）

年底大選將近，新北市永和區永福里這次里長選舉出現「嬌」點，年僅23歲的陳紫渝宣布投入選戰，由於她外型亮眼清新，仙氣逼人，在臉書貼文動輒吸引數萬個讚、近萬筆留言。甚至有眾多男網友紛紛留言幻想「老婆辛苦了」！

陳紫渝父母都有參選經驗，父親陳昱庭現為永和區協和里里長，母親唐媺琴則在2018年競選永福里里長，雖最後無緣當選，但她表示，女兒在跟隨父母跑行程時，心中種下為民服務的種子，故提議參與本屆里長選舉，雖起初兩人反對，但最後被女兒的決心說服。

陳紫渝日前受訪時表示，雖對於自己突然暴紅有點不知所措、緊張，但也很開心能夠藉此機會，讓更多人知道他要參選，她目前的口號是「紫想渝你，翻轉新永福」！

陳紫渝臉書也吸引眾多男網友紛紛貼出幻想留言，包括「紫渝是我老婆，希望朋友們都給我個面子」、「在這裡，總是可以看到許多幻想小說會出現的情節，總是逗得我和紫渝哈哈大笑呢」、「今天早上到早餐店，老闆娘親切的問候了一聲：帥哥，紫渝今天沒陪你啊」、「里長我愛你」、「我扛得住所有東西，就是扛不住紫渝的笑顏」、「多年後的一天，我拿著紫渝的照片對著我女兒說，這是爸爸當年的女神。女兒說爸爸騙人，明明是媽媽！」」「選舉的過程，每當妳回到家，是先進房看看我們的孩子睡了嗎？」「紫渝別忙太晚，我等妳回家吃飯」、「順利當選後我會跟著紫渝一起去向大家掃街謝票的」、「我燉的香菇雞在電鍋裡，記得吃喔！」「老婆晚上好！」「老婆加油！」「我的選票紫屬渝你，而你，屬渝我」！也有網友直言，「真的是在這裡會發現很多編劇，故事一個編的比一個厲害！」

陳紫渝表示，雖然因為「激似韓星」而暴紅，但自己對於里政也有不少想法，希望大家能聚焦在此，盼能用誠意和熱情打動在地選民。