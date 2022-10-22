第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮於昨（21日）完美落幕，今（22日）由戲劇類接力登場，以《華燈初上》入圍戲劇節目女配角獎的謝瓊煖，走紅毯時大膽內衣外露，搭配中性的平頭造型，又帥又辣。

謝瓊煖身穿俐落的深色條紋褲裝，上半身開深V直露黑色內在美，渾圓雙峰和事業線藏不住，搭配煙燻妝、中性平頭，把女性的帥氣與女人味展露無遺，一登場就讓觀眾驚呼連連。被問到為何頂著超反差的平頭造型，謝瓊煖表示是為了戲劇而剃髮，但目前不方便透露太多，令人相當期待未來的新作品。

謝瓊煖為了新作品而落髮。（圖／陳俊吉 攝影）

謝瓊煖是實力派演員，2014年憑《在河左岸》榮獲第49屆金鐘獎戲劇節目女配角獎、亞洲電視最佳女配角獎，這次在《華燈初上》飾演資深酒店小姐、媽媽桑季滿如（阿季），在劇中個性善妒、直接，常當面吐槽酒店小姐們，但人生相當坎坷，原生家庭不溫暖，用盡各種手段追中村先生卻不受青睞，精湛的演出深受評審肯定，再度角逐金鐘女配。

而她這次的競爭對手為同為《華燈初上》酒店小姐花子劉品言，以及《火神的眼淚》陳庭妮、《茶金》李杏、《四樓的天堂》王真琳、《俗女養成記2》于子育，簡直是神仙打架。

得知入圍後，謝瓊煖當時受訪表示：「這次能以《華燈》的阿季入圍，真的很高興、很高興！在公布名單的時候大家在『光』的群組一直很嗨，小豪一直在公布誰入圍誰入圍，大家都很開心非常開心！開喝先啦！但是一想到頒獎典禮那天，我心臟就爆炸了啦，緊張死了！太刺激了」。