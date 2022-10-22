7大工業國集團（G7）預計12月5日開始，啟動對俄羅斯石油設定價格上限機制，美國官員透露，可能將俄油價格上限設在每桶 60 美元以上。大宗商品貿易商高層表示，俄羅斯將自組一支龐大的「影子船隊」避開相關制裁，而專家也認為G7制裁俄油成效有限，預估俄羅斯12月每日石油出口量可能只比9月減少60萬桶。。

路透報導，一位匿名的美國官員指出，高達80%至90%的俄羅斯石油，將在油價上限機制之外持續出口，換句話說，一旦俄國拒絕遵守油價上限規定，每天只有約100萬至200萬桶的俄產原油或煉油產品無法出口。

業界人士分析，俄油制裁計畫，起初鎖定俄羅斯全部的石油貿易，如今實際影響範圍可能大幅限縮。原因是俄國可透過自己取得的油輪和服務繞過制裁。

大宗商品貿易巨頭托克（Trafigura）貨運部主管Andrea Olivi表示，俄羅斯可以自組一支龐大的影子船隊，這些船能夠自行保險，也能獲得相關的保險補償，以確保12月5日之後能繼續出口俄油。

摩根大通（JP Morgan）認為，俄羅斯可安排中國大陸、印度和自家油輪來編組影子船隊，即使油輪平均船齡近20年相當老舊，卻能繞過西方禁令，幾乎避開制裁，並推估俄羅斯12月每日石油出口量可能只比9月減少60萬桶。

瑞士寶盛經濟主管Norbert Rucker也表示，俄羅斯石油的交易業者不一定來自瑞士、日內瓦或倫敦，目前更多來自中東，現在很多俄油買家是亞洲人就可看出端倪。

周五（21日）美國官員透露，俄油價格上限可能設在每桶 60 美元以上，高於先前討論的價位。美國財長葉倫上周表示，將俄油上限價格定在60美元，俄羅斯仍可獲利，推動其繼續生產石油。

俄國總統普丁之前放話，不會把石油賣給對俄油價格設上限的國家。