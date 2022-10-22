南投品牌建商－寬心營建機構攜手嘉冠建設，在草屯新推出的輕氧享樂宅「嘉冠青漾」，22日正式進場！在台中、彰化房價高漲的外溢效應下，「嘉冠青漾」親民的單價與總價，磁吸區域年輕首購族埋單，10月上旬開賣至今，銷售報捷！

「嘉冠青漾」業務總監鄭逸升表示，該案基地鄰近草屯中興交流道與中興新村，便捷的交通與生活機能，目前已購客之中，草屯在地客約占了7成，買盤還有來自彰化芬園及台中霧峰、大里等客群。

鄭逸升強調，該案是寬心營建機構第9案、嘉冠建設第2案，「許多沒有買到前幾案的客戶，眼看房價節節高漲，因此，當嘉冠青漾推案後，部份客戶隨即下單訂購，這也是該案甫進場就開出紅盤的主因之一！」

對於購屋族來說，正草屯鎮預售新案，每坪單價已站上3字頭，3房肯定破千萬元，帶動草屯外環道的建案遍地開花。

以「嘉冠青漾」為例，總戶數50戶，產品規劃2房21-24坪、3房34坪，每坪開價26-28萬元，2房含車位，總價在650萬至800萬元；3房含車位，總價900萬至1000萬元。

由於該案打出工程零付款，訂簽開15％，付款彈性，且全案交付信託，自10月8日開賣至今，據悉銷售量近6成！

鄭逸升說，「嘉冠青漾」新案主打「輕氧享樂」，鎖定年輕首購、小家庭首換族群，打造地上11層、地下2層的住宅大樓，日系外觀與窗外的綠意相呼應；公設有親子視聽遊戲室、健身房、咖啡吧與前庭後院的日式景觀規劃。

鄭逸升強調，本案延續寬心營建機構的安全高標準，選用與台北101、帝寶同規格的「新日鐵」制震壁，超越法規標準，還有台中銀行履約保證，讓消費者購屋更有保障。