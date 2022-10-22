屏東縣1對陳姓小夫妻，年僅18歲卻已育有2個小孩，因生計壓力背債，陳妻4月不得不上網貸款30萬，竟遭詐騙集團利用，不僅沒貸到錢，還遭詐5000元，並成為詐騙嫌犯，陳夫載著妻兒22日到善化警分局應訊時情緒失控，對妻兒咒罵三字經，遭警喝斥。

詐騙對象不分貧富，陳姓夫妻18歲卻育有2個小孩，最小的兒子剛出生數月，夫妻為了生計走投無路，妻子尋求網路貸款解套，竟陷入詐騙集團的套路中。

陳妻從網路上找到貸款訊息，提供丈夫的證件與帳戶資料給對方，對方佯稱資料有誤，要求申請虛擬帳戶，並匯款5000元證明帳戶可使用。

陳家不疑遭詐，雖已經濟困頓，仍向親友借來5000元匯入帳戶，只盼取得30萬貸款應急，不料未能如願，除了5000元立刻遭領走，虛擬帳戶還被利用成詐騙人頭戶遭凍結，陳姓夫妻反成為詐欺嫌犯。

因虛擬帳戶匯款地在台南，兩夫妻遭善化警方通知到案，22日從屏東北上應訊，剛滿18歲的陳男背負債務壓力還成詐騙犯，心情鬱悶，應訊後回到車內發脾氣，引起襁褓嬰孩哭鬧，他抱著嬰兒走進警局交到妻子懷裡，竟脫口大罵三字經，轉頭離去。

陳男舉動引起負責調查筆錄的偵查佐追上斥責，陳男解釋是對妻兒咒罵而非警察，警方表示雖能理解心情，但告誡不該在警局隨意發洩情緒。善化警方表示，詐騙案件量是近期所有案類最多的一項，不少貧困家庭尋求無須擔保的方便貸款，上網找借貸，反遭詐騙更雪上加霜。